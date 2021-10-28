مكتبة إسرائيل الوطنية تدشن أرشيفا رقميا لـ"الأهرام" المصرية

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، أكدت من خلالها أن المكتبة الوطنية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، دشنت أرشيفا رقميا لصحيفة "الأهرام" المصرية.

وأفادت الخارجية الإسرائيلية بأن المشروع الجديد يهدف إلى مشاركة الجمهور بمخزونها من الوثائق والمعلومات، حيث ارتأت أن تضع بين أيدي القراء نسخا من صحيفة "الأهرام"، التي تأسست في العام 1875.

يشار إلى أن صحيفة "الأهرام" المصرية قد تم تدشينها، في 27 ديسمبر/كانون الأول 1875، على يد اثنين من الأشقاء اللبنانيين، وهما بشارة وسليم تقلا، حيث صدر العدد الأول منها، في 5 أغسطس/آب 1876، في مدينة الإسكندرية، فيما بدأت بشكل أسبوعي، كل يوم سبت، ولكن بعد شهرين من تأسيس الصحيفة، حوّلها الأخوة إلى صحيفة يومية.

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