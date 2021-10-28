البرهان يكلف علي الصادق بمنصب وكيل وزارة الخارجية السودانية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت قناة "العربية"، في خبر عاجل، أن "القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، كلف علي الصادق بمنصب وكيل وزارة الخارجية السودانية"، دون المزيد من التفاصيل.

​وأصدر البرهان، أمس الأربعاء، قرارا بإعفاء عدد من السفراء السودانيين في الخارج من مناصبهم، وذلك بعد وصف بعضهم التحركات الأخيرة للجيش بـ "الانقلاب العسكري" وتأييدهم لرئيس الوزراء المحتجز في منزله، عبد الله حمدوك.

وذكر التلفزيون السوداني الرسمي، أن البرهان أعفى 6 سفراء سودانيين من مناصبهم وهم: السفير عبد الرحيم أحمد خليل في الاتحاد الأوروبي، والسفير نور الدين ساتي في الولايات المتحدة، والسفير علي بن يحيى أبي طالب في سويسرا، والسفير عبد الرحيم صديق في قطر، والسفير جعفر كرار في الصين، والسفير عمر بشير مانيس في فرنسا.

وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن البرهان أصدر قرارا بإعفاء مدير سلطة الطيران المدني عدلان إبراهيم من منصبه، وعيّن فخر الدين عثمان مهدي بدلا منه.

وكان سفراء السودان لدى فرنسا وسويسرا وبلجيكا، أصدروا بيانا مشتركا الثلاثاء، أعربوا فيه عن رفضهم لما وصفوه بالانقلاب العسكري ضد الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك. وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الثقافة والإعلام السودانية "نحن ندين بأشد العبارات الانقلاب العسكري الغاشم على ثورتكم المجيدة، ونرحب بالمواقف الدولية القوية".

وأعلن قائد الجيش السوداني قبل أيام فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهما المكون المدني في السلطة بـ التآمر والتحريض على الجيش. ووصف مسؤولون في الحكومة وهيئات مدنية سودانية خطوات البرهان بالانقلاب العسكري، بينما اعتبرها الأخير تصحيحا للمسار الانتقالي.

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