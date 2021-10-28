شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين روبوت التطهير الذكى بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، روبوت التطهير الذكي بالمسجد الحرام، والذي يعمل لمدة 4 ساعات، بسعة تتجاوز 68 لترا للماء، ويغطي أكثر من ألفي متر مربع لكل ساعة عمل، وفق بيان صحفى.

وأكد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل وفق منهجية واضحة تعتمد على تهيئة الحرمين الشريفين ومنظومة خدماتهما وفق أحدث الدراسات والمواصفات العالمية الحديثة، حرصاً على أن يحظى الحاج والمعتمر والزائر بأرقى تجربة عند وصولهم لساحات الحرمين الشريفين، وبما يعكس الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيدا بمهام الروبوتات الذكية والوسائل التقنية الحديثة ودورها الفاعل في تجويد منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام وفق أحدث المعايير العالمية.

يذكر أن روبوت التطهير الذكي يقوم بعمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، ولمدة 4 ساعات دون أي تدخل بشري، كما يستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.

ويزن "الروبوت" الذكي 300 كيلو غراما ويشتمل على خزان بسعة 68.14 لترا للماء النظيف 68.14 لترا للماء من الأرضيات.