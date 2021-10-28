شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى لبنان: نرفض الإساءة إلى السعودية ولسائر دول مجلس التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان له، أن التعرض للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات العربية المتحدة ولسائر دول مجلس التعاون الخليجي مرفوض، ولا تأتى إلا ممن له نوايا سيئة ويحمل في نفسه البغض والحقد والضغينة لدول قدمت للبنان الكثير من الدعم في شتى أنواعه على مدى عقود من الزمن. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وأضاف المفتى: "لبنان ودار الفتوى حريصان على علاقاتهما مع دول الخليج العربي ويدينان ويشجبان ويستهجنان أى إساءة لهذه الدول التى نريد أن تكون علاقاتنا معها على أفضل مستوى ممكن".

واستكمل حديثه قائلا: "لذا نحن بانتظار المعنيين في الدولة اللبنانية أن يقدموا على تصحيح ما ارتكب بحق الإخوة الأشقاء لطي صفحة هذا الموضوع، وعدم العودة إلى مثله حتى نتجنب الكثير من القضايا التي تؤثر سلبا على لبنان واللبنانيين".