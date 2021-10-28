شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الميثاق بالجامعة العربية يشيد بالتزام الدول العربية بحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس لجنة حقوق الانسان العربية ( لجنة الميثاق)، التابعة لجامعة الدول العربية، جابر صالح المري بحرص الدول العربية على الالتزام بحقوق الإنسان بصفة عامة، موضحا أن هناك تشريعات كثيرة تم تعديلها بالعديد من الدول العربية بناء على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان

وأضاف أن هذه التشريعات المحلية اصبحت تتطابق مع بنود الميثاق ولجميع الاتفاقيات التي انضمت لها الدول.

ودعا المري فى تصريح صحفى له اليوم على هامش الاجتماع الرابع والخمسين للجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) التى عقدت حضوريا اليوم بالجامعة العربية، الدول الاعضاء على تقديم تقاريرها الوطنية.

وحول مدى التزام الدول العربية الموقعة على الميثاق ببنود الميثاق أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إن هناك دولا من المصادقة على الميثاق التزمت بإعداد التقارير الأولية وندعوها لتقديم التقرير الثاني، وهناك بعض الدول التي لم تقدم تقريرها الأول وتم التواصل معها عبر الأمانة العامة للإسراع في ذلك.