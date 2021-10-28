شكرا لقرائتكم خبر عن اعتداء لفظي وجسدي على عامل بمحل تجاري.. شرطة جازان تطيح بالجاني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة جازان، من القبض على مواطن اعتدى على أحد العاملين في محل تجاري.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص اعتدى لفظيًا وجسديًا على أحد العاملين في محل تجاري، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة من القبض عليه.
وتبين أنه مواطن في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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