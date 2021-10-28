شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادات الامارات يهنئون رئيس التشيك باليوم الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

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بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس ميلوش زيمان.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أندرية بابيش رئيس وزراء جمهورية التشيك.