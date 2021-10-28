ارتفاع ضغط الدم الرئوي له أسباب عدة.. اعرفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يعاني المصابون بمرض ارتفاع ضغط الدم الرئوي من صعوبات التنفس والتعب لدرجة استصعاب أداء المهام اليومية البسيطة.



ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى حد إيجاد صعوبة في المشي لمسافة قصيرة.

وذكرت هيئة استعلامات الرئة الألمانية إن ارتفاع ضغط الدم الرئوي (Pulmonary hypertension) يعني ارتفاع ضغط الدم في الشريان الرئوي عن 25 ملم زئبق.

الأسباب

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع ضغط الدم الرئوي له أسباب عدة أبرزها أمراض الرئة، مثل الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، والتليف الرئوي، بالإضافة إلى أمراض القلب وأمراض الكبد المزمنة وأمراض الكلى المزمنة وأمراض النسيج الضام.

كما قد يكون ارتفاع ضغط الدم الرئوي مجهول السبب.

الأعراض

وتتمثل أعراض ارتفاع ضغط الدم الرئوي في ضيق التنفس، وألم بالصدر، والسعال الجاف، والإعياء وتراجع القدرة على بذل المجهود، والدوار والإغماء، وتورم الساقين، وزُرقة الشفاه والجلد.

العلاج

وشددت الهيئة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب وتجنب العواقب الوخيمة التي قد تترتب على ارتفاع ضغط الدم الرئوي والمتمثلة في الجلطات الدموية واضطرابات نظم القلب والنزيف الرئوي.

ويتم علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي تبعا للسبب، الذي يتم تحديده، وغالبا ما يشمل العلاج مثبطات تجلط الدم والأدوية المدرة للبول.

وفي الحالات الشديدة قد يستلزم الأمر الخضوع لعملية زراعة رئة.

وإلى جانب العلاج ينبغي الإقلاع عن التدخين والعمل على إنقاص الوزن في حال المعاناة من البدانة.