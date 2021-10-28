الاحد.. 3 رواد فضاء جدد ينطلقون للمحطة الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ترسل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الأحد، 3 رواد فضاء، أمريكيين وألماني، إلى محطة الفضاء الدولية حيث يمضون 6 أشهر في مدار الأرض.



وهذه ثالث مهمة مأهولة منتظمة توفرها شركة "سبيس إكس" المصنعة للصواريخ لحساب وكالة "ناسا".

وسيحل طاقم المهمة الذي يحمل اسم "كرو -3"، محل الرواد الأربعة في مهمة "كرو-2"، الموجودون في محطة الفضاء الدولية منذ نيسان/أبريل الماضي، بينهم الفرنسي توما بيسكيه.

وبعد فترة تسلم وتسليم قصيرة بين الطاقمين، تعود "كرو 2" إلى الأرض مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفق وكالة ناسا التي لم تعط تاريخا محددا.

وينطلق يوم الأحد صاروخ "فالكون 9" من مركز كينيدي الفضائي في كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا، عند الساعة 02,21 بالتوقيت المحلي (06,21 توقيت جرينتش). وستوضع على قمته الكبسولة "دراجون" التي تقل رواد الفضاء.

وستكون هذه الرحلة الأولى لهذا النموذج من الكبسولة، المسمى "إنديورانس".

وبعد حوالى 22 ساعة، تلتحم المركبة بمحطة الفضاء الدولية وفيها رواد الفضاء من وكالة ناسا راجا شاري وكايلا بارون وتوم مارشبورن إضافة إلى رائد الفضاء الألماني ماتياس مورر من وكالة الفضاء الأوروبية. وقد وصل الرواد الأربعة إلى مركز كينيدي الفضائي، الثلاثاء.

ويجري الرواد الأربعة الخميس تمرينا عاما على عملية الإطلاق يرتدون خلالها بزاتهم الفضائية ويأخذون مكانهم داخل الكبسولة، وستُجرى سلسلة عمليات تدقيق للتحقق من جاهزية المركبة للانطلاق.

وسيجري الأمريكي توم مارشبورن مهمته الثالثة إلى الفضاء، فيما الرواد الثلاثة الآخرون سيقومون بأولى مهماتهم الفضائية.