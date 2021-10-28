مسؤول إماراتي: نتعاون مع روسيا في "تجربة عزل" تحاكي رحلة إلى القمر

دبي - محمود عبدالرازق - دبي – سبوتنيك. وذكر المري، لوكالة "سبوتنيك"، قائلا "أطلقنا قمرا اصطناعيا في [آذار] مارس الفائت بواسطة صاروخ سويوز. ونتطلع إلى إطلاق المزيد من روسيا.. مستقبلا"، مشيرا إلى أن العلاقة بين وكالتي الفضاء في الدولتين، ممتازة.

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وأكد أن الإمارات ترجح بناء الأقمار الصناعية في بلادها، ولاحقا يتم إطلاق الكثير منها، من خلال التعاون مع روسيا، موضحا أن الأخيرة متقدمة جدا في مجال علوم الفضاء، فهي دولة كبرى، والإمارات ستكون سعيدة عبر المزيد من التعاون المستقبلي، معربا عن سعادته بالعمل مع أشخاص مثل، دميتري راغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية، موضحا أن بلاده تشارك في تجربة بروسيا، لمحاكاة رحلة فضائية إلى القمر.

وتتضمن التجربة الفضائية "سيريوس"، عملية عزل عدد من الأشخاص في قمرة، لفترة زمنية تقدر بـ 8 أشهر، وهي فترة تعادل ما قد يقتضي لتنفيذ الرحلات الفضائية البعيدة، فهناك 3 أشخاص من روسيا، واثنين من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وواحد من الإمارات، وهما محمد ونورا [محمد الملا ونورا المطروشي]، في فترة تدريب بدبي، حيث يفترض قيامهما بالتوجه إلى الولايات المتحدة، في كانون الأول/ ديسمبر القادم، من أجل اجتياز تدريبات خاصة مع ناسا، لمدة عامين".

وبشأن مشاركة امرأة إماراتية في مهمة فضائية، أفاد المسؤول الإماراتي بأنه في حال اجتياز نورا التدريبات، وهي بالفعل لديها إمكانيات قوية، قد تنضم إلى المهمة، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد موعد الرحلة بعد، نظرا لارتباطها بشروط عدّة، مثل الجداول الزمنية والأسعار والمدة.

وتعد تجربة "سيريوس" للبحث العلمي الدولي في محطة أرضية فريدة، تنفذ بهدف التحضير لبعثات الفضاء البعيدة، خاصة رحلات إلى محطة "ديب سبايس غيت ويه" القريبة من القمر، وكذلك للهبوط على القمر.

يشار إلى أن هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، تدرب مع زميله سلطان النيادي، في مركز "يوري غاغارين" بالعاصمة الروسية، موسكو، حيث انطلقت رحلة المنصوري من قاعدة "بايكونور" الروسية في كازاخستان، على متن المركبة الفضائية "سويوز إم أس 15"، يوم 25 أيلول/ سبتمبر 2019، في وقت قام المنصوري بـ 16 تجربة علمية، من بينها تجارب على الحامض النووي، وتأثير الفضاء على إنسان من المنطقة العربية، وزراعة النخل في الفضاء.

يشار إلى أن روسيا أطلقت، في شهر آذار/ مارس الماضي، صاروخ "سويوز"، وعلى متنه عشرات الأقمار الصناعية، من بينها أول قمر صناعي بيئي إماراتي، يحمل اسم، "دي إم سات 1"، وهو القمر الذي يهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الفضاء، من خلال تعزيز منظومة الرصد البيئي على مستوى الدولة.