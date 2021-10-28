شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية العراقى يعلن فتح تحقيق شامل فى الهجوم الإرهابى على ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق شامل في الاعتداء الارهابي الذي استهدف قضاء المقدادية بمحافظة ديالى الواقعة شرقي العاصمة بغداد.



وقال الغانمي ـ في بيان أودرته القناة (العراقية) الإخبارية اليوم إن دماء الضحايا لن تذهب سدا وسيتم إنزال أشد العقوبات على مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي وعلى عصابات داعش الإرهابية في البلاد"، مؤكدا أنه "سيتم فتح تحقيقاً شاملاً في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف قضاء المقدادية في ديالى شرقي بغداد".



وكان وزير الخارجية العراقي، قد ترأس وفدا أمنيا رفيع المستوى ضم كلا من وزيرة الهجرة والمهجرين ومستشار الأمن القومي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لتقديم التعازي والمواساة وزيارة عوائل ضحايا الاعتداء الداعشي الإرهابي في المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة) بمحافظة ديالى شرقي بغداد، الذي أسفر عن مقتل وإصابة نحو 30 شخصا.