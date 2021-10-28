شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يوقع البروتوكول العربى لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت جمهورية العراق على" على "البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الإتجارب بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية" الذي وافق عليه مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك الذي عقد بالجمهورية التونسية في 2019.

وبحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية، فإن وزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد، قام بالتوقيع على البروتوكول نيابة عن حكومة بلاده.

ويهدف البروتوكول إلى منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، وحماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ومساعدتهم مع كفالة كافة حقوقهم الإنسانية، بالاضافة الى تعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة جرام الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.

وقد وقعت على البروتوكول خمسة عشر دولة عربية، ويدخل البروتوكول حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول عربية لدى الأمانة العامة وذلك عملاً بالفقرة (1) من المادة (17) منه.