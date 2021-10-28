شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحقق أكثر من 6.7 مليار دولار من صادرات النفط خلال سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة النفط العراقية تحقيق إيرادات من صادرات النفط خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 6.7 مليار دولار.

وكان العراق قد أعلن ،أمس الأربعاء، تحقيق 16 مليار دولار إيرادات إضافية لدعم موازنة 2022.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، إن وزارته تعرب عن ارتياحها من استقرار أسعار النفط وتحقيق الإيرادات، مبينا "نحن مع الأسعار الواقعية في السوق النفطية وليس المبالغ بها".

وأضاف أن الإيرادات الإضافية التي تحققها وزارة النفط في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، والبالغة 16 مليار دولار، ستخفف من التضخم وحجم الديون.

وأوضح أن السياسة الحكيمة من قبل "أوبك وأوبك بلاس" ستعمل على الوصول لأسعار مستقرة بعيداً عن المبالغة وتتجاوز حالة التذبذب بالسوق النفطية.