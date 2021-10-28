بالأسماء.. «التعليم» تعلن الطلبة الفائزين في مسابقة حفظ القرآن والسنة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، أسماء الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية 1442هـ. وقدمت الوزارة التهنئة للفائزين البالغ عددهم 100 فائز وفائزة، كما هنأت أسرهم ومدارسهم على تحقيقهم هذا الإنجاز. للاطلاع على أسماء الفائزين من الطلاب (اضغط هنا) للاطلاع على أسماء الفائزات من الطالبات (اضغط هنا)

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