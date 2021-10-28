شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية تدمر 5 صواريخ أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاع الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه جازان.
وأوضحت قوات التحالف، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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