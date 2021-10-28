شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية تدمر 5 صواريخ أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاع الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه جازان.

وأوضحت قوات التحالف، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.