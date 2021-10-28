تعرف على الأطعمة الأكثر خطورة على الأمعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف الطبيب الألماني توماس فريلينغ عن الأطعمة المفيدة للأمعاء والأطعمة الأكثر ضررا



ويشير موقع Focus، إلى أنه وفقا للطبيب، من أجل الحفاظ على الغشاء المخاطي للأمعاء بحالة مثالية، يجب الالتزام بالنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، وتجنب تناول الأطعمة الخطرة.

ويدرج الطبيب في قائمة الأطعمة الخطرة: السكر . ويوضح ذلك، بأنه في الوسط والبيئة الحلوة، تتكاثر أنواع معينة من البكتيريا . وتتضمن القائمة بالإضافة إلى السكر المواد المملحة والمدخنة والنقانق.

ويقول، "هذه المواد مدرجة في قائمة المواد المسرطنة. لذلك يجب عدم تناول أكثر من 500 غرام من اللحوم الحمراء في الأسبوع".

ويضيف، الدهون "السيئة" توجد في المايونيز والسمن النباتي وشحم الخنزير.

ويكشف الطبيب في نفس الوقت ما هي الأطعمة الجيدة والمفيدة للجسم، ويضع في مقدمتها البقول والخضروات، لأنها تحنوي على الألياف الغذائية، تليها مواد غنية بالإينولين مثل الموز، وبعدها مواد غذائية غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة مثل الأسماك ومن ثم الفواكه المحتوية على البكتين وبعدها البطاطس المسلوقة بقشرتها والخبز الأسمر.