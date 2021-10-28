الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ40 ألفا لأول مرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

لأول مرة منذ بداية الجائحة شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا زيادة يومية بأكثر من 40 ألف إصابة، مع قفزة غير مسبوقة جديدة بأكثر من 1150 حالة في عدد الوفيات جراء الوباء.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصدها 40096 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 36582 إصابة في اليوم السابق.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (8440 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3186 حالة) ومقاطعة موسكو (2639) ومقاطعة سامارا (1357 حالة).

وشهدت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في روسيا قفزة غير مسبوقة لليوم الثاني على التوالي، بتسجيل 1159 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال اليوم الأخير، مقابل 1123 وفاة أمس الأربعاء 1105 وفيات الثلاثاء.

وتماثل 29318 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وإجمالا، سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و392697 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 235057 حالة وفاة وسبعة ملايين و272053 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 206.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 557 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 53.5 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 49.1 مليونا منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ45.7%.

وعلى خلفية تفشي كورونا في روسيا بوتائر غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، أمر الرئيس فلاديمير بوتين عن حزمة جديدة من الإجراءات ترمي لكبح جماح الوباء، في مقدمتها فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر في عموم البلاد.