شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة.. إتمام عقود الزواج لحظياً عبر بوابة وزارة العدل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطلقت وزارة العدل خدمة إتمام ومصادقة عقود الزواج لحظيا، عبر بوابتها. وتهدف الخدمة إلى: 1-سرعة المصادقة على عقود الزواج لحظيا. 2- سرعة تحديث حالة طرفي العقد، لدى الأحوال المدنية لحظيا. 3- اختصار وقت عقد الزواج من المأذون. أما خطوات الإجراءات فتتمثل في: 1-قيام المستفيد بإدخال البيانات الأساسية عبر بوابة الوزارة. 2- تعبئة الحقول المطلوبة وتقديم الطلب. 3- مراجعة الطلب، والتحقق من اكتمال المتطلبات. 4- مصادقة الأطراف على الوثيقة. 5- إشعار صاحب الطلب، بإمكانية التوجه ومقابلة المأذون. 6- يتحقق المأذون من المتطلبات بشكل نهائي، وسماع موافقة الزوجة على عقد الزواج شفهيا، وإثبات ذلك من خلال النظام الإلكتروني.

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