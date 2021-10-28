شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. «تعليم وزواج» هذا ما أنجزته المملكة في النهوض بذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

تعتبر حالات الإعاقة في المملكة هي الأقل في النسبة العالمية، والتي تصل إلى 15% من مجموع سكان العالم.

ووفقا لإحصائية رسمية تقدر نسبة ذوي الإعاقة بـ7 – 10% من عدد السكان.

ونقلت “عكاظ”، عن الباحث في مجال التشخيص والقياس الدكتور بندر المحيا في جامعة حائل، أن نسبة السكان بالمملكة من مصابي الإعاقة بلغت 8%.

وأضاف المحيا أن نسبة الحاصلين منهم على التعليم المتوسط وما فوق من ذوي الإعاقات المتعددة تشكل 23%، ونسبة المتزوجين بلغت 60%.

وأوضح المحيا أيضا أن هناك مسببات كثيرة للإعاقة، بعضها خلقي أو نتيجة تعقيدات في الحمل والولادة.

وتابع في حديثه: بالنظر إلى عينة من 11 دولة عربية تبين أن هذه العوامل تمثل أقل من نصف حالات الإعاقة وعوامل الإعاقة غير الخلقية والأكثر شيوعاً في المنطقة.

ونوّه أن معدل الإعاقة في المملكة ليس أعلى من غيره، بل مشابه لكثير من الدول الصناعية والمتقدمة، فهناك أكثر من مليار شخص، أي حوالى 15% من سكان العالم يعانون من شكل من أشكال الإعاقة.