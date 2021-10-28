باحثون: التلوث ينال من عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجد باحثون أمريكيون أن استنشاق الهواء الملوث يؤدي إلى تأثير سلبي خطير على خصوبة الرجال عبر تقليل عدد الحيوانات المنوية.



وأظهرت دراسة أمريكية جديدة أن تلوث الهواء يقلل من عدد الحيوانات المنوية في الفئران، وذلك من خلال التسبب في حدوث بعض الالتهابات في الدماغ، وفقاً للوكالة الآسيوية الدولية للأخبار (إيه إن آي).

وأشارت الوكالة، في تقرير، إلى أن الدراسات السابقة أظهرت أن الدماغ لديه خط اتصال مباشر مع الأعضاء التناسلية وهو ما قد يؤثر على الخصوبة وعدد الحيوانات المنوية في حالة التعرض لضغوط نفسية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى غياب فترات الحيض عند النساء في حال التعرض للضغط العاطفي.

وكشفت الدراسة الأخيرة، التي أجريت في جامعة ميريلاند، الولايات المتحدة، ونُشرت في مجلة Environmental Health Perspectives، كيف يمكن أن يؤدي استنشاق الهواء الملوث إلى التأثير على الخصوبة بشكل سلبي.

ونقلت الوكالة عن مؤلف الدراسة الدكتور زيكانج يينج قوله: "كشف بحثنا أنه يمكن علاج الضرر الذي يتسبب فيه تلوث الهواء، وذلك على الأقل بالنسبة لتأثيره على عدد الحيوانات المنوية، عن طريق إزالة علامات الالتهاب في أدمغة الفئران، الأمر الذي قد يمكننا من تطوير علاجات يمكنها منع أو عكس الآثار الضارة لتلوث الهواء على الخصوبة".

فيما قال الباحث المشارك في الدراسة الدكتور تشارلز هونج: "آثار هذه الدراسة ليست متعلقة بالخصوبة فقط، إذ توجد العديد من الحالات، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب، التي يمكن أن تنجم عن التهاب الدماغ بسبب تلوث الهواء".

ولفتت الوكالة إلى أن حوالي 92% من سكان العالم يعيشون في مناطق يتجاوز فيها مستوى الجسيمات الدقيقة في الهواء، والتي يمكن أن تأتي من مصادر مختلفة مثل عوادم السيارات وانبعاثات المصانع وحرائق الغابات ومواقد حرق الأخشاب، الحد الأدنى من معايير السلامة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

وفي هذه الدراسة الجديدة، اختبر الباحثون فئرانا سليمة وأخرى تفتقر إلى وجود علامات الالتهاب في الدماغ التي تسمى Inhibitor KappaB Kinase 2، والموجودة في الخلايا العصبية في الدماغ، حيث قاموا بتعريض كلا المجموعتين لهواء نظيف وآخر ملوث ثم قاموا بقياس عدد الحيوانات المنوية لديهم، ووجدوا أن الفئران التي لم يكن لديها علامة الالتهاب في خلاياها العصبية لم تعان من انخفاض في عدد الحيوانات المنوية عند تعرعكس الفئران السليمة.

وتابعت الوكالة: "ومن أجل التوصل لتحديد أكثر دقة حول كيفية تأثير تلوث الهواء على عدد الحيوانات المنوية، قام الباحثون بإزالة علامات الالتهاب من خلايا عصبية معينة لدى الفئران، ووجدوا أن هناك نوعا معينا من الخلايا العصبية، والذي يرتبط عادةً بدورة النوم والسمنة، هو المسؤول عن انخفاض عدد الحيوانات المنوية بسبب تلوث الهواء".