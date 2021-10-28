شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تحذر من جمع التبرعات والهبات بزعم تسليمها لذوي الشهداء والمصابين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت وزارة التجارة، من جمع التبرعات والهبات بحجة تسليمها لذوي الشهداء، مؤكدة أنها من اختصاص الأمانة العامة لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، كونها الجهة الوحيدة المعنية بقبول هذه التبرعات، بحسب “عكاظ”.

وأصدرت الوزارة تعميما قالت فيه: “أمانة صندوق الشهداء والمصابين حصلت على موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا التنظيم، لتكون رعاية أسر الشهداء والمصابين والمفقودين ومن يعولونهم شرعاً مسؤولية الصندوق بشكل كامل”.