شكرا لقرائتكم خبر عن يغتاب الناس في المجالس.. هل يكون الاستغفار كفارة لذلك؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
يقع البعض في غيبة الناس في المجالس، وقبل القيام من المجلس يقوم بالاستغفار، ظنا منه أنه بذلك قد تبرأ مما قاله في المجلس من ذنوب.
ففي سؤال وجه لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء حول “كفارة المجلس بعد الغيبة”، حيث بيّن فضيلته الحكم في ذلك.
وأضاف سماحة المفتي أن كفارة المجلس “توبة”، فلا ينبغي أن نستحلّ الحرام.
وأوضح سماحة المفتي أيضا أن الاستغفار أو التسبيح يكون لسقوط سهو في الكلام ونحو ذلك، أما أن نتعمد الغيبة واللغو واللغط، ثم نقول أن ذلك كفارته التسبيح في آخر المجلس، فلا يصح ذلك.
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