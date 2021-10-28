شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية جديدة.. السفر من جدة إلى مكة في 5 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

العالم يسير بخطى سريعة ومفاجئة في عالم التقنيات، فما كان مستحيلا بالأمس، صار حقيقة اليوم، مع توقعات أسرع في المستقبل.

شركة فيرجن هايبر لوب للنقل، أعلنت عن حسابات للسرعة الجديدة، حيث ستمكن ساكني جدة مثلا من الوصول إلى مكة المكرمة أو العكس خلال 5 دقائق، بحسب ما تتوقعه في المستقبل.

وبحسب التوقعات أيضا يمكن للمسافرين إلى الرياض من جدة الوصول خلال أقل من ساعة، من خلال الدفع الكهربائي.

وأوضحت الشركة أيضا وفقاً لـ”عكاظ”، أنه يمكن لتقنيتها المتطورة أن تنقل الركاب بشكل مريح وآمن وهادئ.

ونوهت أن السرعات قد تصل إلى 1078 كيلو مترا في الساعة، وذلك عبر حجرات ركاب بسرعة فائقة.