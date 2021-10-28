ساعة ذكية تعمل 10 أيام بشحنة واحدة.. الاسم والمواصفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

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أطلقت شركة أوميديجي (Umidigi)الصينية ساعتها الذكية Uwatch 5 الجديدة، التي تمتاز بمقاومة جيدة للماء حتى ضغط 5 ATM.



وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة Uwatch 5 الجديدة مزودة بوحدة GPS، ما يعني أنه يمكن مثلا تسجيل المسافة المقطوعة أثناء الجري حتى بدون هاتف ذكي متصل.

كما أن الساعة مزودة بمستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب، والذي يمكنه أيضا قياس تشبع الدم بالأكسجين، مع إجراء التسجيل أثناء النهار والليل.

وتم تجهيز الساعة Uwatch 5 بشاشة قياس 1.7 بوصة بدقة 240 × 280 بكسل. وتحتوي الساعة على زرين على الجانب الأيمن، مع دعم عرض الإشعارات والتحكم في تشغيل الموسيقى.

وتوفر الساعة بطارية بعمر يصل إلى 10 أيام ويتم شحنها بحامل شحن مغناطيسي.

وأوميديجي هي شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية ومقرها في مدينة Shenzhen ، منذ فبراير/شباط 2012 وتم إطلاق أول هاتف لها ، UMI X1، في يوليو/تموز من ذلك العام.

وتشتهر أوميديجي بهواتف Android الذكية ذات الميزانية المحدودة والساعات الذكية. تصنع الهواتف الذكية، وفقًا لموقعها فإنها صنعت أول هاتف ثماني النواة، وأول شركة تصنع هاتفا مزودا بمقياس حرارة AI.

ونهاية العام الماضي، كشفت "أوميديجي" النقاب عن ساعتها الذكية Urun الجديدة المجهزة بوحدة GPS، مع مقاومة للماء و17 وضعا رياضيا مختلفا.

وأوضحت الشركة الصينية وقتها أن الساعة الذكية Urun الجديدة تتيح قياس معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم، كما أنها مزودة ببوصلة ومستشعر تسارع.

وتتمتع الساعة بمقاومة للماء حتى عمق 50 مترا، ما يجعلها مناسبة للسباحة والسنوركلينج.

وتأتي الساعة مزودة بشاشة لمسية قياس 1.1 بوصة وبدقة وضوح 240 × 240 بيكسل. وتتمتع الساعة بجسم مصنوع من المعدن، مع سوار من السيليكون.

وتدعم الساعة الجديدة الهواتف الذكية العاملة بنظام Android أو iOS عبر تقنية Bluetooth 5.0، بينما تصل مدة تشغيل البطارية إلى 10 أيام مع الاستخدام العادي.