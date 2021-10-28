استكشاف القمر يجمع الإمارات و"إيرباص" بمذكرة تفاهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وقع "مركز محمد بن راشد للفضاء" مذكرة تفاهم مع شركة "إيرباص للدفاع والفضاء"، للتعاون في مشروع الإمارات لاستكشاف القمر.



وتم توقيع المذكرة، الأربعاء، من قبل كل من سالم المري، نائب مدير عام "مركز محمد بن راشد للفضاء"، وأندرياس ليندنثال، رئيس وحدة العمليات والمنتجات لدى "إيرباص لأنظمة الفضاء"، وذلك على هامش "المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية"، الفعالية الأبرز على مستوى العالم في قطاع الفضاء والتي تُعقد حالياً في "مركز دبي التجاري العالمي".

وتشمل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين نطاقا تفصيليا لجوانب التعاون المشترك بما في ذلك، تحقيق الاستفادة الأمثل من الموارد الأصلية في مواقع الاستكشاف، وتعزيز المقدرات الرئيسية لكل من الطرفين لأداء العمليات على سطح القمر مثل مجالات الحركة، والروبوتات، ومعالجة التربة، بالإضافة إلى مجالات اختبار العينات الأصلية على سطح القمر.

من جانبه قال جان مارك نصر، رئيس قسم أنظمة الفضاء في إيرباص: "حققت دولة الإمارات خطوات استثنائية في قطاع الفضاء، كان أبرزها مسبار الأمل ووصول أول رائد فضاء إماراتي لمحطة الفضاء الدولية، لتبرهن للعالم أجمع بأنها مثال يحتذى به لإلهام الشباب حول العالم".

وتمتد فعاليات الدورة الـ72 من المؤتمر الدولي للفضاء، في مركز دبي التجاري العالمي، بين 25 و29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويهدف المؤتمر، الذي يُنظمه مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفضاء تحت شعار "إلهام وابتكار، واكتشافات في خدمة البشرية"، إلى المساهمة في تقدم البشرية والعلم، من خلال تعزيز التعاون بين الدول في مجال الفضاء.