إعلام: عدد المترشحين لرئاسة "النواب الأردني" يصل لـ 7 أشخاص بينهم امرأة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "الرأي" الأردنية، في تقرير عن مجلس النواب الأردني، اليوم الخميس، إن الرياطي، التي أعلنت ترشحها لرئاسة المجلس أصبحت المرأة الوحيدة بين المترشحين السبعة لهذا المنصب.

© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWI

وأوردت الصحيفة أن المترشحين لرئاسة مجلس النواب الأردني هم عبد المنعم العودات، رئيس المجلس الحالي، وعبد الكريم الدغمي، رئيس المجلس السابق، والنواب نصار قيسي وأحمد الصفدي وأيمن المجالي ومجحم الصقور وتمام الرياطي.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك مشاورات لتخفيض عدد المترشحين لرئاسة مجلس النواب وفقا لتفاهمات حول رئاسة اللجان والمكتب الدائم، مشيرة إلى أنها علمت من مصادر خاصة أن عددهم يمكن أن يصل إلى 3 أو 4 مترشحين.

يذكر أن مجلس النواب الأردني يشهد مشاورات مكثفة بين المترشحين لرئاسة المجلس وبقية النواب، إذ من المقرر أن تكون مدة الرئيس المقبل هي عامين وفقا للدستور.

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