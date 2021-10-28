شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية والامارات ومعتدل بالبحرين والعظمى بالكويت 35° والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج انخفاضا فى درجات الحرارة، اليوم الخميس، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتى جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، أما الامارات فتشهد سقوط أمطار، وفى البحرين طقس معتدل والعظمى فى الكويت 35 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتى جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة, وطقس رطب على سواحل الخليج العربى والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالى والأوسط بسرعة 10-30 كم ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 15-35 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وجنوباً تكون ركامية أحياناً يصاحبها سقوط أمطار، يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية 15 - 25 تصل إلى 35 كم س وذكر المركز فى نشرته اليومية أن الخليج العربى سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:39 والثانى عند الساعة 15:58 والجزر الأول عند الساعة 08:28 والثانى عند الساعة 00:37، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:58 والثانى عند الساعة 03:57 والجزر الأول عند الساعة 08:43 والثانى عند الساعة 20:27 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 34 25 75 25 دبى 34 26 70 25 الشارقة 34 22 75 25 عجمان 34 26 80 20 أم القيوين 34 22 80 25 رأس الخيمة 34 23 75 25 الفجيرة 31 27 80 45 العين 34 22 70 25 ليوا 35 22 80 20 الرويس 34 23 80 35 السلع 36 24 80 30 دلما 34 27 80 30 طنب الكبرى 35 28 80 30 طنب الصغرى 35 28 80 30 أبو موسى 34 25 75 25

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الخميس فى مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع بعض السحب أحياناً.

الرياح شمالية من 5 إلى 10 عقد وتتحول إلى جنوبية شرقية من 10 إلى 15 عقدة عند المساء.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة اقدام.

درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 30%.

أعلى مد فى الساعة 10:28 مساء وفى 9:16 صباحاً وأدنى جزر فى الساعة 3:57 مساء وفى الساعة 4:09 صباحاً.

شروق الشمس كان فى تمام الساعة 5:44 صباحاً والغروب عن الساعة 4:58 مساء.

بزوغ القمر فى الساعة 10:55 صباحاً والأفول فى الساعة 12:14 مساء.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 35 °ﻡ

نهارًا

مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ليلًا

معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .