عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روميو وجوليت اليابان.. قصة أميرة تخلت عن كل شيء لأجل حبيبها صور

الخميس 28 أكتوبر 2021

الخليج 365

بين حين وآخر يتسامر الناس في الأمسيات اللطيفة حول قصص الحب الأسطورية التي توارثها الناس منذ أزمان بعيدة، كقيس وليلى وروميو وجوليت.



لكن قصة حب أسطورية جديدة تُ سطورها الآن في اليابان، بطلتها أميرة تخلّت عن لقبها وكل ما يربطها بحياة مترفة طلباتها فيها أوامر لأجل حبيبها وهو من عامة الشعب.

تزوجت الأميرة اليابانية ماكو، الثلاثاء، من حبيبها كي كومورو، وذلك بعد 3 سنوات من خطبتهما، في حفل متواضع ارتدت فيه فستانا بسيطا حمل اللون "الفيروزي"، وزينت رقبتها بعقد من اللؤلؤ، وودعت أسرتها وشقيقتها "كاكو" أمام منزلهم.

الأميرة ماكو ابنة شقيق الإمبراطور ناروهيتو لم تعد من أفراد العائلة المالكة، هي الآن تحمل لقب حبيبها وزميلها الجامعي السابق كي كومورو، وأصبحت تدعى ماكو كومورو، وهي المرة الأولى التي تحمل فيها اسم عائلة أخرى.

ووفقا لتقاليد العائلة الإمبراطورية اليابانية، يحمل الذكور فقط أسماء العائلة، في حين لا تحمل الإناث سوى الألقاب، ويتعين عليهن المغادرة إذا تزوجن من عامة الشعب.

من أجل الحب تخلى الحبيبان عن أشياء كثيرة، آخرها "الاحتفال الأسطوري" في القصر، إذ اكتفيا بمراسم متواضعة، وتم إنهاء الأوراق الرسمية المطلوبة، بعيدا عن المراسم المعتادة لحفلات الزفاف الإمبراطورية.

تخلت عن أكثر من مليون دولار

كما رفضت "ماكو" الحصول على نحو 1.3 مليون دولار تحصل عليها فتيات العائلة الإمبراطورية اللاتي يغادرن العائلة بعد الزواج.

كما اضطرت الأميرة إلى التعامل مع ضغط شديد من وسائل الإعلام ونجحت في مواجهته، لكنها عانت لفترة طويلة من "اضطراب ما بعد الصدمة"، إذ أصيبت بالرعب والخوف بسبب المعلومات الكاذبة التي يتم تداولها على أنها حقيقية، فضلا عن التغطية الإعلامية السلبية لزواجها.

الحالة النفسية السيئة التي دخلت فيها شخّصها الأطباء على أنها اضطراب ما بعد الأزمات، في أعقاب فترة خطبة استمرت 4 سنوات شابتها فضائح مالية لاحقت أسرة كومورو.

واجهت ماكو وسائل الإعلام، قائلة: "أعلم أن الآراء تباينت حول زواجنا، وأشعر بأسف بالغ لمن سببنا لهم متاعب".

تأجيل الزواج

وتأجل الزواج قبل 3 سنوات بسبب نزاع مالي يتعلق بحماتها المقبلة، للبت فيما كانت الأموال التي تلقتها من خطيبها السابق قرضا أم هدية.

الزوجان سيعيشان في نيويورك، لكن ماكو ستبقى بمفردها في طوكيو لبعض الوقت بعد الزفاف للتحضير لهذه الخطوة من خلال أمور منها التقدم بطلب للحصول على جواز السفر الأول في حياتها.