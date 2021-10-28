شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية تؤكد للأمين العام لاتحاد الشغل التزامها بالحوار الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، التزامها بالحوار الاجتماعي، وذلك خلال لقائها الأمين العام للاتحاد العام للشغل نورالدين الطبوبي.

ووصف الناطق باسم الإتحاد سامى الطاهرى - فى تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - اللقاء بالإيجابي، وأشار إلى أن رئيسة الحكومة عبرت عن التزامها بالتعاون مع الاتحاد فى معالجة كافة القضايا العالقة بالبلاد.

وتبادل الطرفان وجهات النظر، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة بين وفدين من الطرفين الحكومى والنقابى لدراسة الملفات القطاعية.

يأتى اللقاء - الذى يعد الأول منذ تولى بودن رئاسة الحكومة فى نهاية شهر سبتمبر الماضى - فى إطار استئناف الحوار بين الطرفين الحكومى والنقابى الذى تعطل لثلاثة أشهر منذ 25 يوليو الماضى تاريخ إعلان رئيس الدولة قيس سعيد تجميد مجلس النواب وحل حكومة هشام مشيشي.