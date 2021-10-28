شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين مصادقة الإحتلال الاسرائيلى على بناء مستوطنات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مُصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء ٣١٤٤ وحدةً استيطانيةً جديدةً فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بحسب صحيفة الغد الاردنية.

وأكّد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، أن هذه الخطوة تُعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وفى مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤.

وشدّد الناطق الرسمى على أن سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضى أو تهجير الفلسطينيين، هى سياسة لاشرعية ولاقانونية مرفوضة ومُدانة، وتُعد خطوةً أحاديةً تُمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقوض جهود تحقيق السلام الشامل والعادل، وفُرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.