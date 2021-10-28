شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف حالة الطقس في هذه المناطق حتى الثامنة صباحًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عبر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عدة مناطق منها، جازان ومكة المكرمة وعسير والباحة، والتي تستمر حتى الثامنة صباح الخميس.

وأوضح المركز أن منطقة جازان، ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مستوى الرؤية وتساقط البرد وسيول.

وتشكل الحالة (الحرث- الدائر- الريث- العارضة- العيدابي- فيفا)

وفي منطقة مكة المكرمة ستشهد ضبابًا مع تدن في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة (الشفا- والهدا- وعشيرة)

وتشهد منطقة الباحة ضبابا مع تدن في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة (الباحة- المندق – بلجرشي – بني حسن)

كما ستشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدن في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة (أبها – النماص- تنومة- بلقرن – خميس مشيط).