شكرا لقرائتكم خبر عن القسم النسوي بـ«تحفيظ المدينة» يعلن افتتاح المقرأة القرآنية الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن القسم النسوي بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، أمس الأربعاء، عن افتتاح المقرأة القرآنية الإلكترونية. وأوضحت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة، في تغريدة عبر “تويتر”، أن الحلقات تستهدف تخريج حافظات ذوات كفاءة عالية بجودة ضابطة في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله.

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