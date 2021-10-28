هل يجوز قراءة القرآن من الجوال على غير طهارة؟

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا،حكم قراءة القرآن من الجوال على غير طهارة.
وقال الشيخ الخضير “إذا كانت الصفحة من القرآن ظاهرة على شاشة الجوال فالشاشة نظير أوراق المصحف لا تُمس إلا بطهارة، وأما جُرم الجوال وهو يحمل صفحة واحدة مع كِبَره لو مسكه من الخلف ما تلزمه طهارة”.
وأضاف الشيخ الخضير “وأما إذا كان الجوال الذي خُزَّن فيه القرآن مُغلقًا ولا يظهر منه شيء، فإن هذا مثل القرآن الذي في جوف الحافظ، يُحمل من غير طهارة”.
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