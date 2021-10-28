شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حلقات تحفيظ القرآن في المساجد بجمعية «رقي» بفيفاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت جمعية تحفيظ القرآن بفيفاء عن عودة حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد بجمعية “رقي” بفيفاء، وذلك وفق تطبيق البروتكولات المحددة والإجراءات الإحترازية. ونشرت جمعية “تحفيظ فيفاء”، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، صوراً لجانب من حلقة جامع “نيد العادي”، وزيارة الشؤون التعليمية بالجمعية للحلقة.

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