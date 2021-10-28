عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجنس X.. أمريكا تصدر أول جواز سفر به خانة تعريف جنسي جديد

الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن إصدار أول جواز سفر أمريكي به الخيار (إكس) أمام خانة الجنس لمن لا ينطبق عليهم خيار ذكر أو أنثى في وثيقة السفر.



وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد قال في يونيو الماضي إن خيار (إكس) سيكون متاحا في وثائق السفر لتحذو بذلك بلاده حذو دول أخرى من بينها كندا وألمانيا وأستراليا والهند.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان أن الولايات المتحدة ستضيف الخيار لمن يتقدمون للحصول على وثائق سفر أمريكية أو وثائق قنصلية للميلاد في الخارج.

وتابع: "أريد أن أكرر، بمناسبة إصدار جواز السفر هذا، التزام وزارة الخارجية بتعزيز الحرية والكرامة والمساواة بين جميع الناس".

وتعتبر هذه الخطوة ذان أهمية كبيرة للأشخاص الذين يرفضون تصنيفهم الجنسي ضمن فئتي الإناث والذكور.

وخلال عهد بلينكن في الخارجية الأمريكية، سمحت الوزارة أيضا لحاملي جوازات السفر الأمريكية باختيار جنسهم على جوازات السفر.

في السابق، كان يتعين على الأمريكيين الاستحصال على شهادة طبية إذا سعوا إلى أن يدوّنوا على جواز سفرهم أو أي وثيقة ثبوتية جنسا يختلف عن ذلك الذي وُلدوا عليه.