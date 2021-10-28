شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم داعش الإرهابى يتبنى هجوم ديالى شرقى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن تنظيم "داعش" تبنيه هجوما استهدف قرية الهواشة في محافظة ديالى شرقي العراق أمس، وأسفر عن مقتل 11 شخصا، وإصابة 6 آخرين، بحسب شبكة "روسيا اليوم".
وقالت قيادة العملية المشتركة في بيان صحفي يوم أمس: "مرة أخرى يحاول مجرمو تنظيم داعش الإرهابي الرجوع إلى أساليبهم اليائسة في استهداف المواطنين الآمنين الأبرياء بعد عجزهم عن مواجهة قواتنا العسكرية والأمنية على امتداد التراب الوطني وبعد هزائم فلولهم وتخاذلهم من جراء الضربات الموجعة في معارك تطهير الأرض العراقية من دنسهم أين ما حلو".
وأضافت: "لقد أقدم المجرمون على تنفيذ اعتداء إرهابي على قرية الهواشة في المقدادية بمحافظة ديالى وسقط جراء الاعتداء 11 شهيدا بينهم امرأة وعدد من الجرحى من المدنيين العزل".
وأعلن مصدر أمني عراقي عن مقتل 7 أشخاص في هجوم مسلح على قرية "نهر الإمام" المجاورة لموقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف مساء أمس الثلاثاء قضاء المقدادية بمحافظة ديالى الواقعة شرق العاصمة بغداد.
وأفاد المصدر الأمني -في تصريح خاص للقناة (العراقية) الإخبارية اليوم الأربعاء- بأن "مسلحين مجهولين هاجموا قرية نهر الإمام المجاورة للقرية التي وقع فيها الهجوم الإرهابي الذي أسفر أمس عن مقتل وإصابة 18 شخصا".
وأضاف أن المسلحين قاموا خلال الهجوم المسلح بقتل 7 أشخاص واحرقوا عددًا من المنازل في قرية "نهر الإمام".
يأتي هذا في الوقت الذي أعربت فيه مصر عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإرهابي الدنيء الذي استهدف مساء أمس (الثلاثاء) مدينة ديالى العراقية، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشقاء العراقيين.
وتقدمت مصر - في بيان لوزارة الخارجية ـ بخالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية العراق الشقيق، حكومة وشعبا، ولذوي الضحايا الأبرياء في هذا الهجوم الغاشم، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد استنكر أمس الهجوم الإرهابي على "المقدادية" إحدى القرى في محافظة ديالى، ووصفه بأنه "محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلاد".