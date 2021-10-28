شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط : لا أستبعد فتح باب الترشح للانتخابات الليبية الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الشخصيتان الحاكمتان فى ليبيا هادئتان، ويسعيان لتحرير ليبيا من وجود أى قوات أجنبية.

وأضاف أبو الغيط، فى حوار مع برنامج "على مسؤوليتى"، أن كلا من رئيس المجلس الرئاسى، ورئيس الوزراء في ليبيا يرغبان فى إجراء الانتخابات في موعدها.

وأضاف أنه لا يستبعد فتح باب الترشح للانتخابات الليبية خلال الايام المقبلة، موضحا أن اجراء الانتخابات في ٢٤ ديسمبر يبقى اولوية قصوى في المرحلة المقبلة.

واعتبر ان مسالة الانتخابات تحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي، حيث اعرب كل الدول المشاركة فى الاجتماع الذى انعقد في ليبيا مؤخرا دعمهم لانعقاد الانتخابات في موعدها، بالاضافة الى ضرورة خروج المرتزقة.