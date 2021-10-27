شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيمين امتهنا تعديل الحالة الصحية على «توكلنا» إلى مُحصّن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تحديد هوية شخصين والقبض عليهما، لنشرهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانا احتياليا عن تعديل الحالة الصحية في تطبيق توكلنا إلى “محصّن” مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأوضح أن المتهمين مقيمان من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامّة.
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