شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق»: القمر يستريح في كل ليلة بمكان تسمى بـ«المنازل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن الشهور الهجرية هي شهور كونية وليست اصطلاحية كحال غيرها من الشهور الميلادية، أي أن بدايتها ونهايتها وانتصافها تعتمد على ظواهر كونية.

وقال الزعاق “يبدأ الشهر الهجري برؤية الهلال بعد مغيب الشمس في جهة الغرب، وينتصف برؤية البدر بعد مغيب الشمس بالجهة الشرقية، وينتهي برؤية الهلال شرقا قبيل شروق الشمس”.

وتابع د. خالد الزعاق أن “القمر يستريح في كل ليلة بمكان والعرب أسموا هذه الأمكنة بالمنازل، {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ○ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ}، موضحا أن عدد هذه المنازل 28 منزلة بعدد الليالي التي نشاهد بها القمر ، فإذا كانت الشهر 29 يوما فإنه يستتر لليلة واحدة، وإذا كانا لشهر 30 يوما فإنه يستتر لليلتين بإذن الله.