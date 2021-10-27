شكرا لقرائتكم خبر عن المتسبب في مشاجرة جدة في قبضة الأمن (فيديو متداول) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، المشاجرة التي تسببت في الإطاحة بمواطن في جدة.
وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، قد صرح بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمحافظة جدة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية للجهات الأمنية بالمنطقة عن تحديد هوية الشخص المتسبب فيها والقبض عليه.
وأضاف أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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