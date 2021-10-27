عائلات أفغانية تبيع بناتها الصغيرات خشية الموت من الجوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

بكت فهيمة كثيرًا عندما قال لها زوجها إنه سيبيع ابنتيهما الصغيرتين كيلا تموت العائلة من الجوع، بعدما نزحت بسبب الجفاف إلى غرب أفغانستان.

تبتسم الطفلتان ”فريشته“ البالغة من العمر 6 أعوام، و“شكرية“ والبالغة من العمر عامًا ونصف العام، قرب أمّهما في مسكنهما المصنوع من الطين، والمغطى بالقماش المشمع المثقوب، وتبدو ملابسهما ووجهاهما ملطخة بالطين.

فهما لا تدركان أنهما بيعتا مؤخرًا إلى عائلتَي قاصرين سيصبحان زوجيهما في المستقبل