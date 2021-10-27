الولايات المتحدة تصدر أول جواز سفر بدون خانة تحديد الجنس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إصدار أول جواز سفر مع علامة ”إكس“ (X) على خانة الجنس، في خطوة تكتسي أهمية كبيرة للأشخاص الذين يرفضون تصنيفهم الجنسي ضمن فئتي الإناث والذكور.



وقالت الخارجية الأمريكية إنها أصدرت أول جواز سفر يتضمن علامة ”اكس“ ضمن خانة الجنس، وهو خيار تعتزم إتاحته على نطاق واسع سنة 2022 في جوازات السفر وشهادات الولادة للأمريكيين المولودين في الخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان: ”أريد أن أكرر، بمناسبة إصدار جواز السفر هذا، التزام وزارة الخارجية بتعزيز الحرية والكرامة والمساواة بين جميع الناس، بمن في ذلك المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيو الجنس والمتحولون جنسيا“.