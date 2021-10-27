ضاحي خلفان يعلق على تصريحات جورج قرداحي: ليته استعان بصديق

دبي - محمود عبدالرازق - وقال خلفان في تغريدات على حسابه في موقع تويتر: "عندما تكون مقدما ناجحا لبرنامج من يكسب المال..قد تكون وزيرا فاشلا في كسب الرجال"، في إشارة إلى تقديم جورج قرداحي في السابق للبرنامج الشهير "من سيربح المليون".

وتساءل ضاحي خلفان: "ما سر تحول وزراء لبنان الذين يعينون من حزب الله إلى أعداء للبنان؟".

وتابع: "الغريب أن جورج قرداحي لم يعلم أن الحوثي خارج على الدولة اليمنية ولم يعلم أن هناك وزير للإعلام اليمني أو أن هناك رئيس شرعي لليمن معترف به دوليا".

ومضى قائلا: "ليته استعان بصديق ولا أمسى مسخرة إعلامية"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، استدعت كل من السعودية والكويت والإمارات سفراء لبنان لديها، للاحتجاج رسميا على تصريحات لجورج قرداحي اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية تدافع عن نفسها.

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وتم الكشف، يوم الاثنين، عن تصريحات في مقابلة متلفزة، قال فيها إن "جماعة أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وأضاف أنه "لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات".

وفي وقت سابق اليوم، قال قرداحي في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إنه ملتزم بسياسة الحكومة اللبنانية الخارجية خاصة فيما يتعلق "بالحفاظ على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، لاسيما المملكة العربية السعودية ودول الخليج واليمن، التي أكن لهم ولشعوبهم عاطفة خاصة".

وأضاف: "أما بالنسبة للحديث الذي أجرته معي محطة "الجزيرة أونلاين"، وبثته منذ يومين، فيعود تاريخه إلى الخامس من شهر آب/ أغسطس، في إسطنبول، أي قبل أسابيع من تشكيل الحكومة وكنت أدليت به بصفة خاصة".

وختم قرداحي بيانه بالقول: "تبقى مسألة الاعتذار، فأنا لدي الشجاعة الأدبية لأن أعتذر عن خطأ ارتكبته أثناء وجودي في الوزارة بصفة رسمية"، في إشارة ضمنية منه إلى عدم الاعتذار عن التصريحات المثيرة للجدل والتي أدلى بها قبل تولي مهام منصبه.