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الإمارات تستدعي سفير لبنان: تصريحات قرداحي توضح ابتعاد بيروت المتزايد عن العرب

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما ذكرته وكالة "وام" الإماراتية، فقد أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عن "استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات المشينة والمتحيزة، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية، والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن".

وقالت الوكالة إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات استدعت سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة وأبلغته احتجاجها واستنكارها على هذه التصريحات، التي قالت إنها "تعد مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية ، استدعاء السفير اللبناني لدى الرياض فوزي كبارة، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على "التصريحات المسيئة" الصادرة عن جورج قرداحي.

وتم الكشف، يوم الاثنين، عن تصريحات أدلى بها قرداحي قبل توليه منصب وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية، ويقول فيها إن جماعة "أنصار الله" اليمنية الموالية لإيران تدافع عن نفسها.

وقال قرداحي في مقابلة متلفزة إن "جماعة أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وأضاف أنه  "لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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