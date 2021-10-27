شكرا لقرائتكم خبر عن قرداحى يجدد التزامه بالسياسة الخارجية للبنان والحفاظ العلاقات مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحى، التزامه التام بالسياسة الخارجية للحكومة اللبنانية وبيانها الوزاري الذي كان مشاركا في إعداده، وتحديدا فيما يتعلق بالحفاظ على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وخصوصا المملكة العربية السعودية ودول الخليج واليمن، مشددا على أنه يكن لهم ولشعوبهم عاطفة خاصة.

وأوضح الوزير اللبناني - في بيان اليوم الأربعاء، هو الثاني له منذ بداية الأزمة أمس- أن الحديث الذي ورد فيه التصريحات المتعلقة بالمملكة العربية السعودية، فى الخامس من أغسطس الماضي أى قبل أسابيع من تشكيل الحكومة، وتم بثه منذ يومين مشددا على أنه تحدث بصفة خاصة.

وفيما يتعلق بالمطالبة بالاعتذار، أكد قرداحي أن لديه الشجاعة الأدبية للاعتذار عن خطأ ارتكبه أثناء وجوده في الوزارة بصفة رسمية.

يذكرأن، استدعت وزارة الخارجية البحرينية اليوم سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين وسلمته مذكرة احتجاج عبرت فيها عن استنكار المملكة الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما ساقه تجاه مجريات الحرب في اليمن من ادعاءات باطلة تنفيها الحقائق الموثقة والبراهين المثبتة دوليًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.



وأكدت الوزارة في مذكرتها أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية، بحق الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، واعتداءاتها المستمرة على المملكة العربية السعودية، منذ انقلابها غير الشرعي على الحكومة، تدحض هذه التصريحات غير المسؤولة التي خالفت الأعراف الدبلوماسية، ومثلت إساءة مقصودة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتجاهلت المبادئ والقيم التي تحكم العلاقات الأخوية بين الدول العربية.

وأكدت الخارجية السعودية أنها استدعت سفير بيروت لدى المملكة احتجاجا على التصريحات المثيرة للجدل التى جاءت على لسان وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت الخارجية السعودية فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء أنها سلمت إلى السفير اللبنانى لدى الرياض فوزى كبارة مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحى التى وصفتها بأنها مسيئة لجهود التحألف العربى الذى تقوده المملكة فى اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا.

وأعربت الوزارة فى البيان عن أسف السعودية إزاء ما تتضمن هذه التصريحات من "إساءات تجاه المملكة ودول التحألف"، محملة قرداحى المسئولية عن التحيز بشكل واضح لجماعة الحوثى اليمنية "المهددة لأمن واستقرار المنطقة".

وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات "تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين"، مضيفة أن استدعاء السفير جاء "نظرا لما قد يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين".

وكانت الخارجية الكويتية قد استدعت فى وقت سابق من اليوم القائم بالأعمال اللبنانى لديها احتجاجا على تصريحات قرداحى التى أثارت جدلا واسعا بالقول إن السعودية والإمارات "تعتديان على الشعب اليمني"، وأن الحوثيين "يمارسون الدفاع عن النفس".