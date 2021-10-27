شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني ينعي أحد أبطاله.. استشهد أثناء إطفاء حريق بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نعى “الدفاع المدني” أحد رجاله الأبطال، والذي لقي ربه أثناء إخماد حريق بجدة. وكتبت هيئة الدفاع المدني على حسابها في تويتر :” تنعى المديرية العامة للدفاع المدني الجندي أول “محمد صالح العصيمي”، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في منزل بمحافظة جدة”.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني ينعي أحد أبطاله.. استشهد أثناء إطفاء حريق بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.