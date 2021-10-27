شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. ضبط 300 كجم من «القات» المخدر بمركبة يقودها مواطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، اليوم الأربعاء، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط (300) كيلو جرام من القات المخدر داخل مركبة يقودها مواطن في العقد الثالث من العمر, بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر. وأضاف متحدث شرطة منطقة جازان، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية, وإحالته لفرع النيابة العامة.

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