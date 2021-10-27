شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم من الأرصاد بشأن الأمطار في عدد من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الأربعاء، تنبيهات متتالية لعدد من المناطق التي تشهد سقوط أمطار رعدية ومتوسطة على بعض منها. وجاء تقرير الأرصاد بحالة المناطق كالتالي: منطقة جازان- (جازان) .. استمرار الحالة أمطار رعدية. منطقة جازان (بو_عريش – أحد المسارحة – الطوال- صامطة– صبيا- ضمد- هروب).. أمطار خفيفة إلى متوسطة. منطقة مكة المكرمة (أضم – الشفا – العرضيات – بني يزيد – قيا- ميسان).. استمرار الحالة أمطار رعدية. منطقة الباحة (الحجرة – المخواة- فرعة- غامد الزناد).. استمرار الحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة. منطقة الباحة (القرى – بلجرشي ).. استمرار الحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة. منطقة عسير (أبها – أحد- رفيدة – الحرجة – خميس_مشيط – سراه عبيده- ظهران الجنوب).. استمرار الحالة أمطار خفيفة.

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