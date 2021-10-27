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شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد تأسر الألباب.. أجواء رائعة وقت الغروب بالمدينة المنورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أظهرت مجموعة من الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد رائعة تأسر العقول والقلوب لوقت الغروب بالمدينة المنورة.
وأظهرت الصور، امتزاج الشفق الأحمر مع السحب والغيوم وقت غروب الشمس، في مشاهد غاية في الجمال والروعة.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.
كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة خلال النهار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة القصيم.
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