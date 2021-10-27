شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جازان: ضبط مقيم بحوزته 5444 قرصًا «محظورًا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بالطريق الدولي الساحلي تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الرابع من العمر.

وأضاف أنه ضبط بحوزته على 5444 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.